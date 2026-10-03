Женщину и ребёнка нашли убитыми в Петербурге, задержан 21-летний подозреваемый
СК: В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребёнка
Обложка © «Макс» / Питерский Следком
В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве женщины и ребёнка в квартире на Васильевском острове. Об этом сообщило ГСУ СК России по городу.
Задержание подозреваемого в убийстве женщины и ребёнка в Петербурге. Видео © «Макс» / Питерский Следком
Тела погибших обнаружили утром 3 октября в квартире дома на Наличной улице. Следователи зафиксировали у женщины и ребёнка признаки насильственной смерти.
По предварительной версии СК, трагедии предшествовал бытовой конфликт. В ведомстве утверждают, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и нанёс потерпевшим множественные удары ножом.
Фигуранта задержали. Следственный отдел по Василеостровскому району возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.
На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее в Петербурге расследовали другое двойное убийство: в июне в квартире на Бухарестской улице нашли тела двух сестёр с ножевыми ранениями. Тогда следствие проверяло возможную причастность сожителя одной из погибших.
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