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Опубликовано 2 октября, 14:12

Накинула пояс и задушила: В Москве мать утопила пятилетнего сына и сама вызвала полицию

Суд в Москве приговорили женщину за убийство сына к 17 годам колонии

Обложка © Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Суд в Москве приговорил 46-летнюю женщину к 17 годам лишения свободы за убийство пятилетнего сына. О решении сообщили в прокуратуре столицы.

Суд установил, что утром 24 января 2026 года москвичка поместила сына в наполненную водой ванну, накинула ему на шею тканевый пояс от халата и душила, погрузив ребёнка с головой в воду.

Убедившись, что мальчик не подаёт признаков жизни, женщина сама обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся. Её признали виновной в убийстве малолетнего. Наказание осуждённая будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Пропавшую из приюта в Нижегородской области девочку нашли живой
Пропавшую из приюта в Нижегородской области девочку нашли живой

В августе в Черняховске Калининградской области суд приговорил мать погибшего семилетнего мальчика к шести годам колонии. Её признали виновной в пособничестве в истязании детей, жестоком обращении с ними и оставлении их в опасности. Отчим мальчика, убивший ребёнка, получил пожизненный срок.

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Николь Вербер
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