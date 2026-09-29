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Опубликовано 29 сентября, 10:10

Пропавшую из приюта в Нижегородской области девочку нашли живой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Нижегородской области нашли живой девочку, которая два дня назад ушла из приюта в Дзержинске и не вернулась. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтёр».

«Найдена, жива», — говорится в сообщении поисковиков.

Девочка пропала 27 сентября. После её ухода из приюта информации о местонахождении ребёнка не было, к поискам подключились волонтёры.

Пропавшего в Краснодаре 15-летнего подростка нашли живым
Пропавшего в Краснодаре 15-летнего подростка нашли живым

Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области нашли 11-летнюю Софию, которая пропала вместе с матерью и отчимом, которые, как предполагалось, могли забрать её в религиозную секту. Семью разыскивали после того, как суд ограничил взрослых в родительских правах и постановил передать ребёнка органам опеки. Следователи сообщали, что девочку мать самостоятельно привезла обратно в регион, после чего ребёнка передали компетентным органам.

Больше оперативных новостей о происшествиях, поисках людей и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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