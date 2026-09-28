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Опубликовано 28 сентября, 13:48

Пропавшего в Краснодаре 15-летнего подростка нашли живым

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Краснодаре нашли 15-летнего подростка, который пропал в субботу после прогулки с друзьями. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, уведомили в городском управлении МВД.

«Подросток найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее правоохранители объявили мальчика в розыск. По данным из социальных сетей, вечером в субботу он находился с друзьями в районе жилого комплекса «Самолёт».

Около 20:00 подросток позвонил отцу и попросил разрешения подольше остаться на прогулке. После этого он перестал выходить на связь. Обстоятельства, при которых подростка обнаружили, полиция пока не уточняет.

Пропавшую вместе с родителями-сектантами девочку нашли под Вологдой
Пропавшую вместе с родителями-сектантами девочку нашли под Вологдой

Напомним, 15-летний подросток пропал в Краснодаре вечером 26 сентября после прогулки с друзьями в районе ЖК «Самолёт». Около 20:00 он позвонил отцу и попросил разрешения задержаться до десяти вечера, после чего перестал выходить на связь. К поискам подключились полиция и волонтёры.

Больше новостей о происшествиях и поисках пропавших людей — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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