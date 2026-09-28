Пропавшего в Краснодаре 15-летнего подростка нашли живым
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Краснодаре нашли 15-летнего подростка, который пропал в субботу после прогулки с друзьями. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, уведомили в городском управлении МВД.
«Подросток найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Ранее правоохранители объявили мальчика в розыск. По данным из социальных сетей, вечером в субботу он находился с друзьями в районе жилого комплекса «Самолёт».
Около 20:00 подросток позвонил отцу и попросил разрешения подольше остаться на прогулке. После этого он перестал выходить на связь. Обстоятельства, при которых подростка обнаружили, полиция пока не уточняет.
Напомним, 15-летний подросток пропал в Краснодаре вечером 26 сентября после прогулки с друзьями в районе ЖК «Самолёт». Около 20:00 он позвонил отцу и попросил разрешения задержаться до десяти вечера, после чего перестал выходить на связь. К поискам подключились полиция и волонтёры.
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