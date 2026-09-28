Пропавшую вместе с родителями-сектантами девочку нашли под Вологдой

Одиннадцатилетнюю Софию, которую в Вологодской области разыскивали вместе с родителями, предположительно, сектантами, нашли. Об этом сообщает СК по региону. Семья сама объявилась вместе с девочкой.

«27 сентября 2026 года мать самостоятельно доставила 11-летнюю девочку в Вологодскую область, где ребёнок был изъят компетентными органами для проведения необходимых процедур в сфере опеки», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства исчезновения ребёнка вместе со взрослыми и её возвращения сейчас выясняют. Где находилась София во время поисков, пока не сообщается.

Напомним, приставы объявили в розыск девочку и её родителей из Кичменгско-Городецкого округа. Они предполагали, что семья может находиться среди последователей общины «Царская империя». София не посещала школу и почти не общалась со сверстниками. В апреле суд ограничил мать и отчима девочки в родительских правах и постановил передать её органам опеки. После этого семья пропала.