Пропавшую на Камчатке 12-летнюю школьницу нашли живой

Ранее Life.ru писал, что 12-летняя девочка пропала после того, как ушла из дома вечером. По данным поисковиков, девочка вышла из дома на проспекте Циолковского. Также известно, что в Курске всё ещё ищут 10-летнего Ярослава Никуличева, который ушёл из дома 26 сентября. Полицейские устанавливают возможный маршрут мальчика. В УМВД также обратились к жителям города с просьбой помочь в розыске ребёнка.