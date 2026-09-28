Пропавшую на Камчатке 12-летнюю школьницу нашли живой
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Девочку, пропавшую в Петропавловске-Камчатском вечером 27 сентября, нашли живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Доброволец».
Согласно объявлению отряда, девочка была найдена живой сотрудниками полиции.
Ранее Life.ru писал, что 12-летняя девочка пропала после того, как ушла из дома вечером. По данным поисковиков, девочка вышла из дома на проспекте Циолковского. Также известно, что в Курске всё ещё ищут 10-летнего Ярослава Никуличева, который ушёл из дома 26 сентября. Полицейские устанавливают возможный маршрут мальчика. В УМВД также обратились к жителям города с просьбой помочь в розыске ребёнка.
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