Тело 22-летнего россиянина обнаружено на камнях в туристической зоне на Кипре

На Кипре в туристической зоне на камнях нашли тело 22-летнего россиянина. Точные причины смерти выясняются.

По данным SHOT, очевидцы увидели человека на камнях рядом с волнорезом в туристической зоне Пилы. Местные вызвали скорую и спасателей. Парня вытащили на берег, попытались оказать первую помощь и доставили в Генеральную больницу Ларнаки, где врачи констатировали смерть. Погибшим оказался гражданин России, который постоянно проживал на острове Кипр. Полиция через российское посольство пытается найти его родственников.

Пила — деревня в округе Ларнака, расположенная в восточной части буферной зоны ООН. Это единственный населённый пункт в буферной зоне, где совместно проживают греко- и турко-киприоты.

Ранее пропавшую во время отдыха в Абхазии 26-летнюю россиянку из Оренбургской области Амину Бикбову нашли убитой. Подозреваемый в преступлении задержан. Девушка отдыхала в Гагре и собиралась вернуться домой 24 сентября. Накануне отъезда она познакомилась с 25-летним Эдгаром Абухбой, который временно жил в городе. Вместе они отправились в съёмную квартиру в селе Псахара, после чего Амина перестала выходить на связь. На допросе мужчина признался, что во время ссоры задушил девушку.