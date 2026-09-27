Подозреваемый в убийстве россиянки в Абхазии ранее был осуждён за изнасилование
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Подозреваемый в убийстве россиянки Амины Бикбовой в Абхазии Эдгар Абухба ранее отбывал срок за жестокое избиение и изнасилование другой туристки из России. В 2019 году он напал на девушку в заброшенном здании в Сухуме, пишет SHOT.
Абухба избивал потерпевшую кулаками и камнями по голове, после чего изнасиловал её. Также он похитил два телефона, аксессуары к ним, ювелирные украшения и деньги на общую сумму 70,1 тысячи рублей.
По словам адвоката потерпевшей, после нападения Абухба был уверен, что убил девушку, и рассказал об этом своему другу. Россиянка выжила, однако получила тяжёлые травмы, в том числе перелом височной кости.
За это преступление Абухбу приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1,1 миллиона рублей. На момент нападения ему было 17 лет, а совершеннолетия он достиг уже во время разбирательства.
В заключении Абухба провёл пять лет, после чего вышел на свободу.
Напомним, ранее сообщалось, что пропавшую в Абхазии российскую туристку Амину Бикбову нашли убитой. Подозреваемый признался в преступлении.
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