Подозреваемый в убийстве россиянки в Абхазии ранее был осуждён за изнасилование

Подозреваемый в убийстве россиянки Амины Бикбовой в Абхазии Эдгар Абухба ранее отбывал срок за жестокое избиение и изнасилование другой туристки из России. В 2019 году он напал на девушку в заброшенном здании в Сухуме, пишет SHOT.

Абухба избивал потерпевшую кулаками и камнями по голове, после чего изнасиловал её. Также он похитил два телефона, аксессуары к ним, ювелирные украшения и деньги на общую сумму 70,1 тысячи рублей.

По словам адвоката потерпевшей, после нападения Абухба был уверен, что убил девушку, и рассказал об этом своему другу. Россиянка выжила, однако получила тяжёлые травмы, в том числе перелом височной кости.

За это преступление Абухбу приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1,1 миллиона рублей. На момент нападения ему было 17 лет, а совершеннолетия он достиг уже во время разбирательства.

В заключении Абухба провёл пять лет, после чего вышел на свободу.