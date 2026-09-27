Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 18:16

Подозреваемый в убийстве россиянки в Абхазии ранее был осуждён за изнасилование

Обложка © МВД Абхазии

Обложка © МВД Абхазии

Подозреваемый в убийстве россиянки Амины Бикбовой в Абхазии Эдгар Абухба ранее отбывал срок за жестокое избиение и изнасилование другой туристки из России. В 2019 году он напал на девушку в заброшенном здании в Сухуме, пишет SHOT.

Абухба избивал потерпевшую кулаками и камнями по голове, после чего изнасиловал её. Также он похитил два телефона, аксессуары к ним, ювелирные украшения и деньги на общую сумму 70,1 тысячи рублей.

По словам адвоката потерпевшей, после нападения Абухба был уверен, что убил девушку, и рассказал об этом своему другу. Россиянка выжила, однако получила тяжёлые травмы, в том числе перелом височной кости.

За это преступление Абухбу приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1,1 миллиона рублей. На момент нападения ему было 17 лет, а совершеннолетия он достиг уже во время разбирательства.

В заключении Абухба провёл пять лет, после чего вышел на свободу.

Тело 20-летней российской туристки нашли на подступах к леднику Чалаади в Грузии
Тело 20-летней российской туристки нашли на подступах к леднику Чалаади в Грузии

Напомним, ранее сообщалось, что пропавшую в Абхазии российскую туристку Амину Бикбову нашли убитой. Подозреваемый признался в преступлении.

Главные новости о преступлениях, расследованиях и задержаниях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Абхазия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar