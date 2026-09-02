Тело 20-летней российской туристки Марии обнаружили в районе ледника Чалаади в Грузии. О случившемся передают местные Telegram-каналы.

Тело 20-летней российской туристки нашли на подступах к леднику Чалаади в Грузии. Видео © Telegram / ProSvaneti СВАНЕТИЯ

Мария путешествовала по стране на автомобиле Mazda CX-5. 30 августа она выехала из гостиницы в Местиа и планировала посетить ледник Чалаади, после чего отправиться в Батуми.

Около 13:00 туристка в последний раз связалась с родственниками. После этого связь с ней пропала. Поиски начались 31 августа после того, как мать девушки обратилась за помощью в социальных сетях.

Позже автомобиль Марии обнаружили на парковке возле ледника Чалаади. Спасатели и волонтёры обследовали территорию и проверяли сложные участки маршрута. 1 сентября тело россиянки нашли в реке неподалёку от ледника. Обстоятельства произошедшего и точная причина смерти устанавливаются.