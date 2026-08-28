Найдено тело 16-летней девушки, которую унесло течением в Сочи

В Сочи завершились поисково-спасательные работы на реке Агура. Спасатели обнаружили тело 16-летней девушки, которую накануне унесло мощным течением, узнал SHOT.

Трагедия произошла во время отдыха у популярного туристического объекта — водопада «Чёртова купель». Подросток находилась там вместе с двумя друзьями. Из-за внезапного сильного ливня уровень воды в реке стремительно поднялся, образовав опасный поток, который мгновенно увлек молодых людей в русло.

Двум юношам удалось самостоятельно выбраться на сушу, однако девушку спасти не удалось — поток унес её вниз по течению. На месте происшествия работали спасательные отряды, которые прочесывали русло реки в сложных условиях. В данный момент поисковые мероприятия завершены. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

В начале августа в Сочи несколько дней искали 14-летнего подростка, который пропал после того, как оказался в горной реке. Life.ru сообщал, что к поискам подключились более 100 человек и водолазы, а добровольцы пытались ослабить течение с помощью временной дамбы. Позднее тело школьника обнаружили спустя пять суток.