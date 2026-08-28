Унесло бурным потоком: В Сочи вторые сутки ищут пропавшую в реке девушку

В Сочи продолжаются поиски девушки, пропавшей вечером 27 августа в районе Чёртовой купели на реке Агуре. Спасатели обследуют не только русло и берега, но и акваторию Чёрного моря, сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Спасатели ищут девушку, которую унесло течением горной реки в Сочи. Видео © VK/ ЮРПСО МЧС России

Компания друзей купалась в горной реке, когда из-за непогоды уровень воды резко поднялся. Потоком молодых людей вынесло из купели в русло, после чего девушку потеряли из виду.

Её спутники смогли выбраться на берег и обратиться за помощью. Прибывшие спасатели опросили очевидцев, разделились на группы и начали обследовать местность. Поиски продолжались до 23:00, после чего их пришлось приостановить до наступления светлого времени суток.

Утром 28 августа работы возобновили. Пешие группы обследуют район Агуры, а катер МЧС проверяет Чёрное море на участке от устья реки до морского порта Сочи. Всего к операции привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники.

В начале августа в Сочи несколько дней искали 14-летнего подростка, который пропал после того, как оказался в горной реке. Life.ru сообщал, что к поискам подключились более 100 человек и водолазы, а добровольцы пытались ослабить течение с помощью временной дамбы. Позднее тело школьника обнаружили спустя пять суток.