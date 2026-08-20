Спасатели эвакуировали отца и сына с вершины горы Фишт на высоте 2500 м

Спасатели МЧС эвакуировали отца и 17-летнего сына, которые потерялись во время спуска с горы Фишт в Адыгее. Мужчину нашли на высоте около 2200 метров со сломанной рукой, а подростка обнаружили в расщелине Большого Фиштинского ледника на высоте примерно 2500 метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Видео © МАХ/ЮРПСО МЧС России

Семья совершала спуск с вершины, однако в какой-то момент отец и сын разделились и перестали видеть друг друга. Мужчина получил травму руки после падения и не мог продолжить движение, а поиски подростка осложнялись сложным горным рельефом.

На помощь туристам направили спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда и экипаж вертолёта. Специалисты сначала обнаружили отца на леднике, затем нашли 17-летнего сына, который находился в расщелине. Обоих путешественников подняли на борт воздушного судна, оказали первую помощь и передали медикам. Как уточнили в МЧС, свой маршрут туристы заранее не зарегистрировали.

Большой Фиштинский ледник считается одним из наиболее сложных участков района горы Фишт: там много трещин, а погодные условия могут быстро меняться. Спасатели регулярно напоминают туристам о необходимости сообщать о маршрутах перед выходом в горы.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели туриста из Индии на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Мужчина находился в составе зарегистрированной группы, которая готовилась к восхождению на Эльбрус. После сообщения о происшествии к месту направили спасателей, которые начали операцию в сложных горных условиях.