Турист из Индии погиб на склоне Чегета на высоте 2500 метров

Турист из Индии предварительно погиб на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла на высоте около 2500 метров, сообщает SHOT.

По данным источника, примерно в 18:00 участники туристической группы обратились за помощью к спасателям. Двое альпинистов сообщили о гибели своего спутника, который, предположительно, является гражданином Индии. Группа состояла из трёх человек. Туристы зарегистрировали маршрут и готовились к восхождению на Эльбрус.

К месту происшествия направили 11 спасателей и две единицы техники. Причина гибели мужчины не уточняются.

Ранее туристы из Белоруссии обнаружили человеческие останки на леднике Северцова в Алматинской области Казахстана. Находку они сделали во время двухнедельного похода, после чего передали спасателям координаты и видеозапись с места. Для эвакуации тела в труднодоступный район направили специалистов. Полиции предстоит установить личность погибшего и проверить сведения о пропавших без вести.