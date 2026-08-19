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19 августа, 16:00

Турист из Индии погиб на склоне Чегета на высоте 2500 метров

Гора Чегет. Обложка © ТАСС / Иван Губский

Гора Чегет. Обложка © ТАСС / Иван Губский

Турист из Индии предварительно погиб на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла на высоте около 2500 метров, сообщает SHOT.

По данным источника, примерно в 18:00 участники туристической группы обратились за помощью к спасателям. Двое альпинистов сообщили о гибели своего спутника, который, предположительно, является гражданином Индии. Группа состояла из трёх человек. Туристы зарегистрировали маршрут и готовились к восхождению на Эльбрус.

К месту происшествия направили 11 спасателей и две единицы техники. Причина гибели мужчины не уточняются.

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Ранее туристы из Белоруссии обнаружили человеческие останки на леднике Северцова в Алматинской области Казахстана. Находку они сделали во время двухнедельного похода, после чего передали спасателям координаты и видеозапись с места. Для эвакуации тела в труднодоступный район направили специалистов. Полиции предстоит установить личность погибшего и проверить сведения о пропавших без вести.

Больше новостей о спасательных операциях, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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