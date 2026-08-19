Белорусские туристы нашли человеческие останки на леднике в горах Казахстана
Туристы нашли человеческие останки в горах Алматы. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / akhmetova.kz
Туристы из Беларуси обнаружили человеческие останки на леднике Северцова в горах Алматинской области Казахстана. Для эвакуации тела в труднодоступный район уже вылетели спасатели, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.
На находку путешественники наткнулись во время двухнедельного похода. По словам местной жительницы, рассказавшей о случившемся в соцсетях, 16 августа группа спустилась с маршрута и передала спасателям информацию и видео с места.
В ДЧС Алматы подтвердили, что сообщение сразу приняли в работу. Специалисты действуют совместно с полицией: им предстоит установить личность погибшего и проверить базы пропавших без вести.
К леднику направили авиаборт «Казавиаспаса» МЧС. На борту находятся специалисты Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс» и Центра медицины катастроф.
Операцию осложняют большая высота, труднодоступность района, крутые склоны и сложный горный рельеф. После спуска останки планируют передать сотрудникам полиции Алматинской области.
Кому они принадлежат и как давно человек погиб, пока неизвестно. Правоохранительные органы должны провести необходимые экспертизы и установить обстоятельства смерти.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели альпиниста и исчезновении ещё двух человек после восхождения на пик Тянь-Шань в Алматинской области. Спасатели тогда обнаружили тело одного из участников группы на высоте около 3700 метров.
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