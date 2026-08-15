«Чёрная вдова» альпинизма: За что француженка Шанталь Модюи бросала раненых мужчин и почему её боялись в горах Оглавление Как девочка из Альп ворвалась в мужской мир В горы — без кислорода, но с игрушкой Эгоизм и неблагодарность — за что невзлюбили Шанталь Неразгаданная гибель: последняя тайна Шанталь Год назад, 12 августа 2025 года, российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы. В мире восхождений гремело и другое женское имя — эпатажной француженки Шанталь Модюи. Как жила и погибла спортсменка — в материале Life.ru. 14 августа, 21:45 Гусь как талисман и стравливание влюблённых мужчин: почему боялись французскую альпинистку Шанталь Модюи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Альпинизм традиционно принято считать мужской средой. Тем не менее свой след в горах в прямом смысле оставляют и дамы. Но, к сожалению, далеко не все их истории заканчиваются благополучно.

Год назад, 12 августа 2025 года, стало известно, что россиянка Наталья Наговицина застряла на опасном семитысячнике — пике Победы в Киргизии. Тело женщины пока не могут эвакуировать. До неё общественность эпатировала другая покорительница — француженка Шанталь Модюи. Ею восхищались, её боялись и даже прозвали «чёрная вдова альпинизма». Расскажем подробнее о её жизни и загадочной гибели.

Как девочка из Альп ворвалась в мужской мир

Шанталь родилась 24 марта 1964 года в Париже. Когда ей было пять лет, семья переехала в Альпы — это, по сути, и определило судьбу девочки. Она увлеклась скалолазанием и уже в подростковом возрасте показывала впечатляющие результаты.

В шестнадцать лет Шанталь уже носилась на горных лыжах по склону Монблана со скоростью 130 километров в час. Но бюрократия лыжной ассоциации убила её интерес — девушке нужна была свобода. Получив сертификат горного гида, она начала ходить по сложнейшим маршрутам, которые до неё покоряли только лучшие мужчины-альпинисты Франции.

Шанталь Модюи — француженка, покорявшая горы без кислорода. Фото © Wikipedia

В 22 года Шанталь зарегистрировалась на соревнования по ледолазанию, где были заявлены только мужчины, и прошла сложнейшие трассы, финишировав третьей среди двадцати пяти представителей сильного пола. Так о ней узнали в прессе и самых широких спортивных кругах.

В горы — без кислорода, но с игрушкой

Шанталь начала участвовать в экспедициях и покорять одну вершину за другой. Её стиль восхождения многие считали безрассудным и опасным. Но девушка обожала быть в центре внимания, раздавала интервью, была фотогенична и женственна, сделала рискованный спорт модным среди женщин. Модюи выработала свой эпатажный для консервативного альпинизма стиль — яркие комбинезоны, палатки, раскрашенные цветами, а в качестве талисмана — плюшевый гусь на рюкзаке. К тому же она не страдала горной болезнью и легко акклиматизировалась, а при покорении восьмитысячников принципиально отказывалась от кислорода.

«Без кислорода ты на 8000 метрах, с кислородом — на 6000. Так зачем обманывать себя?» — писала она в дневнике. Шанталь вообще была романтиком — сочиняла стихи и рассказы, носила в походы поэтические сборники, выпустила книгу «Я живу в раю».

Любила альпинистка и внимание сильного пола. Во время попытки восхождения на Эверест в 1991 году мужчины из лагеря, где была Шанталь, скандалили и устраивали сцены. Некоторые даже бросались друг в друга камнями в спорах за неё. Среди них был американец Тор Кизер — сначала он не смотрел на девушку, но очень скоро у них с Модюи начался роман.

Шанталь Модюи: как эпатировала общественность скандальная альпинистка. Фото © Youtube / Extreme

Пара скоро решила отправиться в Южную Америку, чтобы покорить Фицрой — отвесную скалу на границе Аргентины и Чили. Когда Тор узнал, что у Шанталь нет денег на билет, устроился разносчиком пиццы, чтобы дополнительно заработать. Но при встрече Модюи словно игнорировала его и заявила, что не хочет и слышать о его проблемах. Но при этом во время восхождения Тор спокойно дал ей второй ледоруб, а после ряда неудачных попыток Модюи сказала: «Если мы сейчас взойдём, между нами всё будет в порядке», и влюблённый американец согласился.

Но Тор сорвался и получил травмы, и его подхватила другая экспедиция, а Шанталь, несмотря на оказанную помощь, как ни в чём не бывало ушла дальше с ещё одной группой.

Эгоизм и неблагодарность — за что невзлюбили Шанталь

В 1992 году Модюи отважилась на покорение «дикой горы К2», или Чогори, — второй по высоте горы мира после Эвереста. По статистике, там гибнет каждый пятый альпинист. До сих пор любивший её Тор Кизер тоже прибыл туда и предложил ей остаться в его лагере, чтобы взойти вместе. Шанталь согласилась — и начала романтические отношения с американцем Эдом Вистурсом. Пока мужчины группы прокладывали маршрут, француженка отдыхала и писала стихи.

Восхождение удалось, но было омрачено: девушка, получившая снежную слепоту из-за утерянных очков, оказалась на грани гибели. Тогда её жизнь спас россиянин Алексей Никифоров, а Эд Вистурс и Скотт Фишер прервали собственную попытку восхождения, чтобы спустить её. Но впоследствии Шанталь публично так и не признала оказанную ей помощь. Для альпинистского сообщества, где особо ценится взаимовыручка, это был скандал.

Почему Шанталь Модюи не благодарила за помощь и использовала мужчин. Фото © Youtube / Extreme

В 1995 году история повторилась на Эвересте. Шанталь скандалила в лагере, отказывалась нести свои вещи, поручая всё шерпам. В итоге истощённую Модюи снова спасли мужчины, среди которых снова был Эд Вистурс. Он позже писал, что не мог поверить, что опять оказался в такой ситуации. Девушку стали ехидно называть «чёрная вдова альпинизма», заявляя, что она приносит неприятности всем мужчинам.

Год спустя заявление Модюи о первом в истории женском одиночном восхождении на гору Лхоцзе было поставлено под сомнение. Вистурс утверждал, что видел, как она развернулась в ста метрах от вершины. Доказательств её триумфа представлено не было, победа осталась под вопросом, и недоверие к Шанталь росло.

Неразгаданная гибель: последняя тайна Шанталь

Весной 1998 года Модюи решила взойти на гору Дхаулагири в Гималаях. Её цель была амбициозной — стать первой француженкой, покорившей все 14 восьмитысячников — этот стал бы седьмым. Но 11 мая связь с ней и её шерпом-провожатым Анг Церингом прервалась. 13 мая их нашли мёртвыми в палатке — причиной смерти стали переломы шеи. Предположительно, они были вызваны падением льда или лавиной. Шанталь было 34 года.

Дхаулагири — гора, где погибла Шанталь Модюи. Фото © Wikipedia / Solundir

Брат спортсменки Франсуа сказал, что это, конечно, было шокирующе, но не неожиданно. А бывший возлюбленный Тор Кизер отметил, что «это было предначертано».

Сразу после заупокойной мессы по Шанталь прозвучала запись её смеха — так хотела сама альпинистка. По её же завещанию её прах развеяли в обожаемых ею горах в разных частях света.

После гибели Модюи её семья и друзья основали благотворительную ассоциацию её имени. В 2001 году под эгидой фонда в Катманду открылась школа для детей из малообеспеченных семей.

Авторы Екатерина Субботина