Альпинистка-рекордсменка Пекова рассказала, как можно было спасти Наговицину

Россиянку Наталью Наговицину, которая погибла при восхождении на пик Победы в Киргизии, можно было спасти. Так считает альпинистка Алина Пекова, установившая мировой рекорд по скоростному покорению всех 14 восьмитысячников.

В интервью Надежде Стрелец она заявила, что спасатели не отрицали наличия шанса на спасение. Однако к концу сезона в лагере осталось мало уставших альпинистов. Для успеха операции требовалась группа сильных и готовых рискнуть спасателей.