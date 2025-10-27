Альпинистка-рекордсменка Пекова рассказала, как можно было спасти Наговицину
Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Россиянку Наталью Наговицину, которая погибла при восхождении на пик Победы в Киргизии, можно было спасти. Так считает альпинистка Алина Пекова, установившая мировой рекорд по скоростному покорению всех 14 восьмитысячников.
В интервью Надежде Стрелец она заявила, что спасатели не отрицали наличия шанса на спасение. Однако к концу сезона в лагере осталось мало уставших альпинистов. Для успеха операции требовалась группа сильных и готовых рискнуть спасателей.
Напомним, что 12 августа Наталья Наговицина из-за перелома не смогла спуститься с пика Победы. Эвакуировать её не получалось. Её сын Михаил спустя неделю после происшествия обратился к властям РФ с просьбой спасти мать — он уверял, что она может быть ещё жива. 2 сентября к ней отправили беспилотник. Однако женщина не подала признаков жизни. Её тело смогут достать оттуда по весне.
