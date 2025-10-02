Сын альпинистки Наговициной может не получить предсмертную весточку от мамы с пика Победы
Спасатель Киселёв: Ветер мог унести предсмертную записку альпинистки Наговициной
Наталья Наговицина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022
У застрявшей на Пике Победы россиянки Натальи Наговициной могло остаться прощальное послание. Альпинисты часто пишут такие записки, когда понимают, что шансов на спасение не осталось. Об этом заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв, заметив, что весточка может не сохраниться.
Он вспомнил похожую историю из Непала: пара отправилась на сложную трассу почти без страховки, они сорвались, мужчина сломал ногу, а женщина пошла за помощью и пропала. Тело удалось обнаружить по снимку, где была видна яркая палатка, внутри которой лежал погибший с видеокамерой и прощальной записью на ней. Специалист отмечает, что аналогичный сценарий возможен и в случае с Наговициной, но многое зависит от того, где оставлено послание.
«Письмо вполне может быть. Другой вопрос, — где оно будет лежать. Если Наталья осталась в палатке, то горные ветра просто унесут эту записку из палатки. Если она убрала её куда-то глубже, в одежду, то, может, она сохранится к моменту возможной эвакуации», — добавил эксперт в беседе с АиФ.
Напомним, что 12 августа Наталья Наговицина из-за перелома не смогла спуститься с пика Победы. Эвакуировать её не получалось. Её сын Михаил спустя неделю после происшествия обратился к властям РФ с просьбой спасти мать — он уверял, что она может быть ещё жива. 2 сентября к ней отправили беспилотник. Однако женщина не подала признаков жизни. Её тело смогут достать оттуда по весне.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.