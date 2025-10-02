Сын альпинистки Наговициной может не получить предсмертную весточку от мамы с пика Победы

У застрявшей на Пике Победы россиянки Натальи Наговициной могло остаться прощальное послание. Альпинисты часто пишут такие записки, когда понимают, что шансов на спасение не осталось. Об этом заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв, заметив, что весточка может не сохраниться.

Он вспомнил похожую историю из Непала: пара отправилась на сложную трассу почти без страховки, они сорвались, мужчина сломал ногу, а женщина пошла за помощью и пропала. Тело удалось обнаружить по снимку, где была видна яркая палатка, внутри которой лежал погибший с видеокамерой и прощальной записью на ней. Специалист отмечает, что аналогичный сценарий возможен и в случае с Наговициной, но многое зависит от того, где оставлено послание.

«Письмо вполне может быть. Другой вопрос, — где оно будет лежать. Если Наталья осталась в палатке, то горные ветра просто унесут эту записку из палатки. Если она убрала её куда-то глубже, в одежду, то, может, она сохранится к моменту возможной эвакуации», — добавил эксперт в беседе с АиФ.