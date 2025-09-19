Деталь с кадров поиска Наговициной дала надежду на спасение альпинистки
У палатки Натальи Наговициной на пике Победы обнаружен рюкзак
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Возле палатки российской альпинистки Натальи Наговициной, заблокированной на пике Победы, был замечен чёрный походный рюкзак, что может свидетельствовать о её попытке начать самостоятельный спуск. Об этом сообщает kp.ru.
Как следует из видеозаписи, сделанной с дрона 2 сентября, рюкзак появился рядом с палаткой не сразу, поскольку на предыдущих кадрах его видно не было. Примечательно, что снаряжение практически не покрыто снегом, в отличие от «белой» палатки и прилегающей территории.
Это наблюдение заставляет экспертов строить предположения о действиях альпинистки. По одной из версий, Наговицина могла достать рюкзак, чтобы подготовить вещи для самостоятельного спуска.
Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко подчеркнул, что в подобных ситуациях нужно действовать быстро, не полагаясь на помощь со стороны. Опытные альпинисты, однако, отмечают, что спуск в одиночку с переломом ноги при экстремально низкой температуре считается практически невозможен.
Напомним, 12 августа Наталья Наговицина сломала ногу и не смогла спуститься с пика Победы. Все попытки эвакуации альпинистки провалились. Её сын спустя неделю после происшествия обратился к властям РФ с просьбой помочь. 2 сентября к россиянке смогли отправить дрон — признаков жизни Наталья так и не подала. Операция по спасению Наговициной официально завершена, а тело смогут достать только весной.