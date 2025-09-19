Деталь с кадров поиска Наговициной дала надежду на спасение альпинистки

Возле палатки российской альпинистки Натальи Наговициной, заблокированной на пике Победы, был замечен чёрный походный рюкзак, что может свидетельствовать о её попытке начать самостоятельный спуск. Об этом сообщает kp.ru.

Как следует из видеозаписи, сделанной с дрона 2 сентября, рюкзак появился рядом с палаткой не сразу, поскольку на предыдущих кадрах его видно не было. Примечательно, что снаряжение практически не покрыто снегом, в отличие от «белой» палатки и прилегающей территории.

Это наблюдение заставляет экспертов строить предположения о действиях альпинистки. По одной из версий, Наговицина могла достать рюкзак, чтобы подготовить вещи для самостоятельного спуска.