Экс-тренер сборной СССР по альпинизму раскрыл ошибку Наговициной
Шатаев: У Наговициной не было базы для восхождения на пик Победы
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы, не обладала необходимой подготовкой для столь сложного восхождения. Об этом заявил РБК бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.
Эксперт пояснил, что пик Победы относится к высшим категориям сложности, а классический маршрут восхождения оценивается как 5Б и может повышаться при неблагоприятных погодных условиях. Он напомнил, что по правилам альпинист может переходить на маршрут новой категории только после успешного прохождения двух маршрутов предыдущей.
«Каждый участник должен выполнять правила [проведения альпинистских мероприятий], которые существуют в России. Они опубликованы на сайте ФАР. У Натальи Наговициной по вершинам дважды выход неправильный был <...>, в том числе на маршруте 5А», — пояснил альпинист.
Таким образом, по словам Шатаева, у спортсменки не было достаточной базы для подобных восхождений. Бывший тренер возложил вину на коммерческие фирмы, которые, по его мнению, не проверяют послужной список участников и допускают к сложным маршрутам неподготовленных альпинистов.
Ранее Life.ru писал, что 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицина потеряла равновесие и получила перелом ноги во время спуска с пика Победы. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за помощью. Однако все попытки эвакуировать альпинистку с горы оказались безуспешными. 27 августа Совет альпинистов официально объявил о невозможности спасения Наговициной с пика Победы.