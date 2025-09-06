Экс-тренер сборной СССР по альпинизму раскрыл ошибку Наговициной

Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы, не обладала необходимой подготовкой для столь сложного восхождения. Об этом заявил РБК бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.

Эксперт пояснил, что пик Победы относится к высшим категориям сложности, а классический маршрут восхождения оценивается как 5Б и может повышаться при неблагоприятных погодных условиях. Он напомнил, что по правилам альпинист может переходить на маршрут новой категории только после успешного прохождения двух маршрутов предыдущей.

«Каждый участник должен выполнять правила [проведения альпинистских мероприятий], которые существуют в России. Они опубликованы на сайте ФАР. У Натальи Наговициной по вершинам дважды выход неправильный был <...>, в том числе на маршруте 5А», — пояснил альпинист.