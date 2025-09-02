Федерация альпинистов Киргизии завершила операцию по спасению Наговициной

Спасательная операция по эвакуации альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы официально завершена после того, как новая съёмка с дрона не обнаружила признаков жизни в её палатке. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной. Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт», — написал он.