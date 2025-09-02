Федерация альпинистов Киргизии завершила операцию по спасению Наговициной
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_102
Спасательная операция по эвакуации альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы официально завершена после того, как новая съёмка с дрона не обнаружила признаков жизни в её палатке. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов.
«К сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной. Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт», — написал он.
Кубатов отметил, что за всю историю восхождений на эту вершину не было ни одного случая успешного проведения спасательных работ на отметке выше семи тысяч метров. Все видеоматериалы, полученные в ходе осмотра, будут переданы сыну погибшей спортсменки для предоставления полной информации о случившемся.
Напомним, 12 августа Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на высоте более 7000 метров. Спуститься самостоятельно она не смогла. Её пытались спасти, но все попытки были безрезультатны. Сегодня дрон с помощью видеосъёмки подтвердил, что женщина погибла.