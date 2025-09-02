Мессенджер MAX
2 сентября, 17:31

Федерация альпинистов Киргизии завершила операцию по спасению Наговициной

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_102

Спасательная операция по эвакуации альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы официально завершена после того, как новая съёмка с дрона не обнаружила признаков жизни в её палатке. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Федерации альпинизма Киргизии Эдуард Кубатов.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной. Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт», — написал он.

Кубатов отметил, что за всю историю восхождений на эту вершину не было ни одного случая успешного проведения спасательных работ на отметке выше семи тысяч метров. Все видеоматериалы, полученные в ходе осмотра, будут переданы сыну погибшей спортсменки для предоставления полной информации о случившемся.

«Придётся остаться там навсегда»: Альпинист рассказал Life.ru, что будет с телом Наговициной
Напомним, 12 августа Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на высоте более 7000 метров. Спуститься самостоятельно она не смогла. Её пытались спасти, но все попытки были безрезультатны. Сегодня дрон с помощью видеосъёмки подтвердил, что женщина погибла.

Александра Мышляева
