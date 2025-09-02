«Придётся остаться там навсегда»: Альпинист рассказал Life.ru, что будет с телом Наговициной
Альпинист Киселёв: Оплачивать эвакуацию тела Наговициной придётся её родным
Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Для эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговициной, скончавшейся на пике Победы в Киргизии, потребуются серьёзные ресурсы. Однако, в отличие от тех случаев, когда речь идёт о спасении живых скалолазов, на государственные ведомства рассчитывать не стоит — все расходы по возвращению Наговициной придётся взять на себя её семье. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал инструктор альпинизма, кандидат в мастера спорта Денис Киселёв.
По словам эксперта, репатриация тела погибшего альпиниста — это чрезвычайно затратное мероприятие, не относящееся к спасательным операциям. В отличие от спасения живого человека, где задействованы все ресурсы спасателей и государства, бремя эвакуации тела обычно ложится на семью погибшего.
Встаёт совсем другой вопрос — о финансировании этого процесса. В этом случае приоритеты другие и оплачивать такое придётся, скорее всего, родственникам Натальи, иначе она останется там навсегда. Эвакуация — дело очень опасное, дорогостоящее, сложное. И мало того, что на это нужны деньги, надо ещё и понимать, у кого есть техническая возможность вернуть тело, даже если финансовый вопрос удастся решить.
Как отметил Киселёв, технически извлечение тела погибшего схоже со спасением живого, а в некоторых аспектах даже проще. Отсутствие необходимости следить за жизненными показателями, оказывать помощь, кормить, поить, одевать и обогревать упрощает задачу. Тело просто упаковывают и могут спустить по склону. При этом требуется значительно меньше осторожности, чем при эвакуации живого человека, которого, например, не станут спускать на репшнуре, рассчитанном лишь на 200 кг.
«Каких-то особых традиций погребальных у альпинистов нет, кроме одной: в месте, где человек погиб, обычно устанавливают памятники, знаковые камни или мемориальные таблички. Эти импровизированные надгробия устанавливают на месте, где скалолаза настигла смерть, вне зависимости от того, похоронили человека на горе или всё же спустили с высоты и похоронили дома. Дальше то же самое, что и у обычных людей: к этим табличкам иногда приходят друзья, знакомые или просто люди, которые хотят почтить погибшего, и приносят цветы», — подытожил альпинист.
Напомним, 12 августа Наталья Наговицина сломала ногу на пике Победы в Киргизии на высоте более 7000 метров. Из-за этого альпинистка не смогла продолжить спуск. Её пытались спасти, но все попытки были безрезультатны. Официальную операцию по эвакуации прекратили. Сегодня дрон с помощью видеосъёмки подтвердил, что женщина мертва.