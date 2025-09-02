«Придётся остаться там навсегда»: Альпинист рассказал Life.ru, что будет с телом Наговициной

Для эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговициной, скончавшейся на пике Победы в Киргизии, потребуются серьёзные ресурсы. Однако, в отличие от тех случаев, когда речь идёт о спасении живых скалолазов, на государственные ведомства рассчитывать не стоит — все расходы по возвращению Наговициной придётся взять на себя её семье. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал инструктор альпинизма, кандидат в мастера спорта Денис Киселёв.

Встаёт совсем другой вопрос — о финансировании этого процесса. В этом случае приоритеты другие и оплачивать такое придётся, скорее всего, родственникам Натальи, иначе она останется там навсегда. Эвакуация — дело очень опасное, дорогостоящее, сложное. И мало того, что на это нужны деньги, надо ещё и понимать, у кого есть техническая возможность вернуть тело, даже если финансовый вопрос удастся решить.

«Каких-то особых традиций погребальных у альпинистов нет, кроме одной: в месте, где человек погиб, обычно устанавливают памятники, знаковые камни или мемориальные таблички. Эти импровизированные надгробия устанавливают на месте, где скалолаза настигла смерть, вне зависимости от того, похоронили человека на горе или всё же спустили с высоты и похоронили дома. Дальше то же самое, что и у обычных людей: к этим табличкам иногда приходят друзья, знакомые или просто люди, которые хотят почтить погибшего, и приносят цветы», — подытожил альпинист.