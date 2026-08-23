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23 августа, 12:50

Девочка утонула в бассейне базы отдыха под Омском, пока её мать была в сауне

Обложка © Pixabay

Обложка © Pixabay

Двенадцатилетняя девочка погибла в бассейне на базе отдыха «Мечта» в Омском районе. Об этом сообщила прокуратура Омской области в телеграм-канале.

По предварительным данным, ребёнок отдыхал вместе с семьёй. Девочка ныряла в воду, пока её мать находилась в сауне. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.

Обстоятельства трагедии также устанавливает Омский межрайонный следственный отдел регионального управления СК. Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль.

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Татьяна Миссуми
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