Девочка утонула в бассейне базы отдыха под Омском, пока её мать была в сауне

Двенадцатилетняя девочка погибла в бассейне на базе отдыха «Мечта» в Омском районе. Об этом сообщила прокуратура Омской области в телеграм-канале.

По предварительным данным, ребёнок отдыхал вместе с семьёй. Девочка ныряла в воду, пока её мать находилась в сауне. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.

Обстоятельства трагедии также устанавливает Омский межрайонный следственный отдел регионального управления СК. Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль.

Ранее сообщалось, что подросток утонул в водоёме, который образовался на месте нефункционирующего карьера в селе Янгикент Кайтагского района Дагестана.