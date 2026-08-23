В Ульяновске нашли тело подростка, пытавшегося весной перейти Волгу по льду
Сотрудник МЧС. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Тело одного из двух подростков, пропавших в Ульяновске весной, нашли в Волге, сообщили в областном МЧС. Личность погибшего подтвердило региональное управление Следственного комитета.
Подростка обнаружили утром в районе грузового порта недалеко от Императорского моста. Тело извлекли спасатели и передали сотрудникам полиции. На месте работают криминалисты СК, представители регионального МЧС и правоохранители. Обстоятельства гибели устанавливаются. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски второго подростка продолжаются.
«В 300 метрах от грузового порта в районе Императорского моста в акватории реки Волги обнаружено тело подростка Кузнецова А. В. 2011 года рождения. Следователи работают на месте происшествия, родственниками погибшего проведено опознание. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СК.
Напомним, что 23 марта в Ульяновске были организованы поиски двух подростков, которые вышли на лёд Волги, чтобы перейти реку. Сообщение о пропаже 14-летних мальчиков поступило на пульт дежурного в 2:23 ночи. Позднее специалисты определили предполагаемое место исчезновения. Найти ребят не удалось. Уже изначально предполагалось, что они могли провалиться под лёд и и утонуть.
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