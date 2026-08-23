В Ульяновске нашли тело подростка, пытавшегося весной перейти Волгу по льду

Тело одного из двух подростков, пропавших в Ульяновске весной, нашли в Волге, сообщили в областном МЧС. Личность погибшего подтвердило региональное управление Следственного комитета.

Подростка обнаружили утром в районе грузового порта недалеко от Императорского моста. Тело извлекли спасатели и передали сотрудникам полиции. На месте работают криминалисты СК, представители регионального МЧС и правоохранители. Обстоятельства гибели устанавливаются. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски второго подростка продолжаются.

«В 300 метрах от грузового порта в районе Императорского моста в акватории реки Волги обнаружено тело подростка Кузнецова А. В. 2011 года рождения. Следователи работают на месте происшествия, родственниками погибшего проведено опознание. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СК.