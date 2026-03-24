В Ульяновске спасатели установили предполагаемое место исчезновения двух подростков, которые пытались перейти Волгу. Поиски продолжаются, к операции привлекут водолазов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В Ульяновске определили место исчезновения подростков на Волге.

«Будем осматривать место. Запланировано проведение водолазных работ на предмет поиска пропавших», — сказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУМЧС России по региону Сергей Заболотный.

По словам главного государственного инспектора по маломерным судам региона Сергея Заболотного, специалисты уже определили участок, где могли исчезнуть подростки. В ближайшее время на месте начнут работу суда с участием сотрудников полиции, Следственного комитета и спасательных служб. Инспектор уточнил, что глубина на этом участке Волги достигает от 17 до 30 метров, что существенно осложняет поисковую операцию.

Накануне, в Ульяновске началась поисковая операция после исчезновения двух подростков, которые отправились переходить Волгу по льду. Сообщение о пропаже поступило ночью — около 2:23. По информации матери, ребята 2011 года рождения направились пешком по реке со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района.