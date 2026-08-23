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23 августа, 09:29

В Новосибирске третий день ищут пропавшую 16-летнюю девочку

Виктория Слепова. Обложка © VK / Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

Виктория Слепова. Обложка © VK / Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

В Новосибирске третьи сутки ищут пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку, рассказали в местном отделении «ЛизаАлерт». Местоположение Виктории Слеповой неизвестно с 21 августа.

Особые приметы: Рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы длинной до плеч, серые глаза. Была одета в розовую блузку в цветочек, голубые джинсы с ажурной белой вставкой и розовые босоножки. С собой имела светлый шоппер. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшей, просят сообщить по номерам телефона: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Карточка Виктории Слеповой. Фото © VK / Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

Карточка Виктории Слеповой. Фото © VK / Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

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Матвей Константинов
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