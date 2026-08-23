В Бурятии молодые люди пошли собирать ягоды и пропали на три дня, их нашли при помощи БПЛА

В Кабанском районе Бурятии полицейские нашли 18-летнюю девушку и 22-летнего парня, которые больше трёх суток не выходили на связь после ухода в лес за черникой. Для их поиска развернули масштабную поисково-спасательную операцию, рассказали в «МВД МЕДИА»

Задачу осложняли густой таёжный лес, отсутствие дорог и плохая видимость. Спасатели обследовали территорию с воздуха с помощью дрона и более 12 часов пробирались через труднопроходимую местность, преодолев около 40 километров. В итоге молодых людей нашли далеко от населённых пунктов — рядом со сломавшимся автомобилем.

Полицейские напоили их горячим чаем и сопроводили в город Бабушкин. Спасённые поблагодарили сотрудников за профессионализм и оперативность.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Пермском крае 70-летнего пенсионера нашли живым после четырёх дней блужданий в лесу. Мужчина ушёл за грибами и перестал выходить на связь — его искали местные жители, спасатели и полицейские, обследуя территорию с громкоговорителями и проблесковыми маячками.