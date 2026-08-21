В Карелии местная жительница нашла редкую чернику — альбинос

Редкую форму черники обнаружили в лесу в окрестностях Костомукши. На кустах вместо привычных тёмно-синих плодов созрели почти белые ягоды. Необычный цвет связан с особенностями выработки растительного пигмента, а не с появлением нового вида, сообщает «Столица на Онего» со ссылкой на местную жительницу Татьяну Шелину.

Согласно Шелиной, кусты с такими плодами растут примерно в 20 километрах от Костомукши и появляются на одном и том же месте из года в год. В нынешнем сезоне белых ягод оказалось особенно много. Причина изменения окраски заключается в нарушении образования антоцианов. Эти пигменты отвечают за тёмно-синий цвет, характерный для спелой черники. При их недостатке плоды остаются светлыми.

Необычный внешний вид не делает ягоды несъедобными. По вкусу они практически не отличаются от обычной черники, хотя некоторые сборщики считают их немного более сладкими. Подобные экземпляры встречаются среди обычных кустов единично. При сборе ягод рекомендуется учитывать вид растения: похожие белые плоды даёт снежноягодник, который в пищу не употребляют из-за токсичности.

Ранее в Москве начали продавать княженику — редкую северную ягоду, которую также называют арктической малиной. Килограмм деликатеса стоит до 55 тысяч рублей. Сезон княженики короткий, и сейчас он только начинается. Ягоду собирают вручную в труднодоступных северных регионах, а срок её хранения составляет всего несколько дней. Княженика похожа на малину, но мельче и сложнее по форме. Её главный отличительный признак — необычный вкус, напоминающий смесь малины и ананаса.