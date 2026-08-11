В Москве начали продавать «арктическую малину» по 55 тысяч рублей за кг

В столичных магазинах и интернет-площадках начались продажи редкой северной ягоды — княженики, которую также называют арктической малиной. Стоимость деликатеса достигает 55 тысяч рублей за килограмм (5 500 рублей за 100 граммов). Об этом сообщает канал «Москвач • Новости Москвы».

Как пояснила руководитель Ягодной академии Ирина Козий, высокая цена обусловлена сразу несколькими факторами. Сезон княженики очень короткий, и как раз сейчас он только начинается. Ягода произрастает в труднодоступных северных регионах, её сбор вручную крайне сложен, а срок хранения составляет всего несколько дней. Внешне княженика напоминает малину, но отличается более мелкими размерами и сложной формой. Её главная особенность — необычный вкус, который описывают как сочетание малины и ананаса. Запах этой ягоды, по мнению экспертов, является одной из причин, позволяющих считать её лучшей среди северных ягод.

В дикой природе княженика встречается в холодных регионах Северного полушария: в России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Канаде и на Аляске. Чаще всего она растёт в лесах, на болотах, по берегам рек и в тундре. Из неё варят варенье и джемы, делают соки, настойки и ликёры, а листья иногда заваривают как чай.

Некоторые пользователи соцсетей уже сравнили цену княженики со стоимостью чёрной икры. Арктическая малина заметно обходит по цене фуа-гра (в полтора-два раза) и красную икру (в два-три раза). Однако стоит отметить, что в некоторых столичных магазинах зимой можно встретить импортные ягоды из Южного полушария, например, чилийскую черешню по 5–10 тысяч рублей за лоток, и это давно никого не удивляет.

Ранее специалисты американского Университета Тафтса сообщили, что малина и клубника могут стать источником заражения циклоспорозом, если на их поверхность попал паразит Cyclospora. Особенно сложно тщательно очистить малину. Из-за пористой поверхности паразит может сохраняться в многочисленных углублениях, а сами ягоды обычно едят свежими без термической обработки.