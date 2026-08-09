Заморозка на зиму: Нутрициолог рассказала, какие ягоды и овощи теряют витамины, а какие становятся вкуснее

Многие люди замораживают продукты на зиму — и это отличная привычка. В ход идёт всё: мелко порезанный шпинат, петрушка с укропом, зелёный горошек, стручковая фасоль, свежие баклажаны, сладкий перец, фрукты, овощи и ягоды. Нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала Life.ru, какие ягоды и овощи теряют питательные вещества, а какие становятся вкуснее после заморозки.

Сейчас у нас есть возможность использовать шоковую заморозку, которая позволяет сохранить питательные вещества, внешний вид и вкусовые качества продуктов. При правильной заморозке практически всё сохраняет свои полезные свойства. Исключение — манго: он теряет слишком много ценных веществ, поэтому замораживать его не рекомендуется. А вот наши привычные ягоды и фрукты прекрасно переносят этот процесс. Ольга Бурлакова Нутрициолог

Однако есть нюансы: кукурузу лучше замораживать при температуре не ниже –15°C, а смородину — до –20°C. В среднем шоковая заморозка держится на уровне –18°C, но по некоторым продуктам лучше уточнять индивидуальные рекомендации.

В целом потери свойств минимальны. Например, зелёный горошек теряет около 10% полезных веществ, что некритично. А большинство ягод сохраняют их практически полностью.

«Замораживать не только можно, но и нужно — зимой мы ограничены в свежих витаминах, а благодаря заморозке можем получать их круглый год», — уточняет эксперт.

Смородина — абсолютный лидер по витамину С, она отлично хранится в морозилке, не теряет свойств, годится и для чая, и для морсов, и для выпечки. Клюква и брусника тоже сохраняются прекрасно. Их нужно промыть, хорошо просушить и сразу отправить в морозилку.

Малина сохраняет питательные свойства, но при разморозке теряет внешний вид — становится мягкой. Поэтому её лучше замораживать сухой, тонким слоем, а затем пересыпать в пакет, чтобы ягоды не слипались. Можно также хранить её перетёртой с сахаром.

Вишня замораживается отлично — промываем, сушим и в морозилку. С косточкой она сохраняет красивый вид, без косточки — чуть теряет форму, но остаётся полезной. Клубнику нужно замораживать только спелую, но твёрдую, сухую, без плодоножек. Если ягоды мягкие — при разморозке получится «каша». А если взять плотные, они сохранят и вид, и вкус.

Зелёный горошек часто становится блёклым после разморозки. Чтобы избежать этого, его рекомендуют на секунду опустить в дуршлаге в кипяток, затем в ледяную воду и только потом замораживать. Но если внешний вид не важен, можно этого не делать.

Важно помнить несколько правил: — Продукты должны быть сухими перед заморозкой;

— Нельзя допускать попадания посторонних запахов и влаги в контейнеры или пакеты;

— Повторно замораживать уже размороженное нельзя — продукт потеряет и пользу, и вид.

«Если всё сделать правильно, замороженные ягоды и овощи будут радовать вас и зимой, и в выпечке, и просто ложкой с мёдом, и в горячем чае. Они сохранят цвет, аромат, вкус и витамины. Поэтому я очень рекомендую замораживать продукты на зиму — это просто, удобно и полезно», — заключила специалист.

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