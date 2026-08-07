Агроном научил россиян мыть клубнику, чтобы не испортить её вкус и не навредить ягодам
Агроном Куренин: Клубнику следует мыть только непосредственно перед употреблением
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Одна распространённая ошибка может сделать клубнику водянистой, мягкой и менее ароматной. Агроном, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» (бизнес-подразделение РОКВУЛ) Алексей Куренин рассказал Life.ru, как правильно подготовить ягоды к столу, чтобы сохранить их вкус и при этом удалить загрязнения.
По словам специалиста, садовую землянику необходимо мыть обязательно, поскольку на поверхности плодов могут оставаться частицы почвы, пыль и различные микроорганизмы. Однако делать это заранее не стоит: влага ускоряет появление плесени и сокращает срок хранения ягод.
Мойте клубнику исключительно перед употреблением. Не стоит мыть все ягоды заранее. Влага способствует появлению плесени и делает ягоды мягче, поэтому лучше мыть только то количество, которое планируете съесть сразу.
Для очистки достаточно промывать ягоды под струёй холодной проточной воды около 30 секунд, аккуратно перемешивая их руками. Эксперт отметил, что летом в российских магазинах часто продаётся клубника, выращенная в теплицах на стерильных субстратах из каменной ваты. Такие ягоды не контактируют с почвой, поэтому в большинстве случаев их достаточно просто ополоснуть, чтобы смыть пыль, появившуюся во время транспортировки и хранения.
Также агроном советует не удалять плодоножку до мытья. Если оборвать её заранее, через образовавшееся отверстие внутрь ягоды попадёт вода, что ухудшит её вкус и аромат. Использовать мыло, бытовую химию или другие моющие средства тоже не следует — их остатки могут сохраниться на поверхности плодов и попасть в организм.
«После мытья разложите клубнику на бумажном полотенце или салфетке. Это поможет убрать лишнюю влагу, а плоды сохранят свою текстуру и вкус», — подчеркнул эксперт.
Куренин добавил, что правильная подготовка клубники занимает всего несколько минут. Простые правила позволяют сохранить естественный вкус ягод и сделать их употребление безопаснее.
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