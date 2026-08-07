Агроном научил россиян мыть клубнику, чтобы не испортить её вкус и не навредить ягодам

Одна распространённая ошибка может сделать клубнику водянистой, мягкой и менее ароматной. Агроном, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» (бизнес-подразделение РОКВУЛ) Алексей Куренин рассказал Life.ru, как правильно подготовить ягоды к столу, чтобы сохранить их вкус и при этом удалить загрязнения.

По словам специалиста, садовую землянику необходимо мыть обязательно, поскольку на поверхности плодов могут оставаться частицы почвы, пыль и различные микроорганизмы. Однако делать это заранее не стоит: влага ускоряет появление плесени и сокращает срок хранения ягод.

Мойте клубнику исключительно перед употреблением. Не стоит мыть все ягоды заранее. Влага способствует появлению плесени и делает ягоды мягче, поэтому лучше мыть только то количество, которое планируете съесть сразу. Алексей Куренин Агроном, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» (бизнес-подразделение РОКВУЛ)

Для очистки достаточно промывать ягоды под струёй холодной проточной воды около 30 секунд, аккуратно перемешивая их руками. Эксперт отметил, что летом в российских магазинах часто продаётся клубника, выращенная в теплицах на стерильных субстратах из каменной ваты. Такие ягоды не контактируют с почвой, поэтому в большинстве случаев их достаточно просто ополоснуть, чтобы смыть пыль, появившуюся во время транспортировки и хранения.

Также агроном советует не удалять плодоножку до мытья. Если оборвать её заранее, через образовавшееся отверстие внутрь ягоды попадёт вода, что ухудшит её вкус и аромат. Использовать мыло, бытовую химию или другие моющие средства тоже не следует — их остатки могут сохраниться на поверхности плодов и попасть в организм.

«После мытья разложите клубнику на бумажном полотенце или салфетке. Это поможет убрать лишнюю влагу, а плоды сохранят свою текстуру и вкус», — подчеркнул эксперт.

Куренин добавил, что правильная подготовка клубники занимает всего несколько минут. Простые правила позволяют сохранить естественный вкус ягод и сделать их употребление безопаснее.

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