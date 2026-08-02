Не копайте в эти дни! Когда собирать картошку, чтобы она лежала до весны

Многие дачники уделяют картофелю внимание лишь пару раз за сезон, ограничиваясь прополкой и окучиванием. Скудный урожай в конце лета — прямое следствие такого подхода, ведь забота о культуре требуется вплоть до самой уборки.

Чтобы клубни благополучно перезимовали, нужно дождаться их полного вызревания и уплотнения кожуры. Важен и выбор погоды: выходить на грядки в дождливый день не следует. Для определения оптимальных дат можно свериться с лунным календарём.

Наиболее благоприятные периоды для сбора приходятся на 3–6 августа и 1–3 сентября. Допустимыми днями значатся 27 и 31 июля, 1–2, 7–10, 14–19, 23–24, 30 августа, а также 4–5 и 8–9 сентября. Отправлять клубни на хранение не рекомендуется 15, 24–26, 28–30 июля, 11–13, 20–22, 25–29 августа и 6–7, 10 сентября, говорится в материале URA.ru.

Раньше копку традиционно начинали первого сентября, однако приступать к ней можно уже после 25 августа. Ранние сорта готовы с середины июля. Лучшая температура для работ — 15–20 градусов. В южных регионах даже поздние разновидности нередко убирают в первых числах осени.

Отдельного разговора заслуживает скашивание ботвы. Некоторые огородники убеждены, что оно ускоряет созревание. На деле питательные вещества из надземной части при естественном усыхании перетекают в клубни, делая их вкуснее и пригоднее для долгого лежания. Срезанная же зелень уносит этот ресурс с собой, и качество плодов падает.

Идеальный вариант — дождаться природного высыхания стеблей. Однако поздние сорта часто остаются зелёными, а в сырое прохладное лето ботва может не успеть пожухнуть к первым заморозкам. В таких случаях выручает десикация — обработка препаратами, подсушивающими зелёную массу. Процедура утолщает кожуру, улучшает лёжкость, подавляет фитофтору и уничтожает сорняки.

Ранее агроном назвал колорадского жука серьёзной угрозой для паслёновых, в первую очередь для картофеля в открытом грунте. Специалист напомнил, что вредитель попал к нам из Америки относительно недавно и с тех пор наносит ощутимый урон массовым посадкам. Растения повреждают и взрослые особи, и личинки, что ведёт к заметному снижению урожая. При этом эксперт отметил: сегодня рынок предлагает достаточно химических препаратов для борьбы с насекомым — как для частных подворий, так и для крупных хозяйств.