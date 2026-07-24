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23 июля, 23:51

Чтобы от картошки не остались одни хвостики: Главное правило спасения урожая от колорадского жука

Агроном рассказал, чем опасен колорадский жук и как защитить от него урожай

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Khismatov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Khismatov

В основном колорадский жук атакует паслёновые культуры, особенно картофель, выращиваемый в открытом грунте. О том, какую опасность представляет вредитель и как защитить урожай, Life.ru рассказал агроном Владимир Викулов.

У нас картофель — «второй хлеб», поэтому этот вопрос всегда острый. Появился он у нас не так давно из Америки. Соответственно, массовым посадкам наносится очень серьёзный урон. Повреждают растения как сами взрослые жуки, так и их личинки. Значительно снижается урожай, и поэтому меры борьбы всегда актуальны.

Владимир Викулов

Агроном

По словам эксперта, есть достаточное количество химикатов, которые позволяют бороться с этой напастью. Многие фирмы выпускают достаточное количество препаратов как для личных хозяйств, так и для больших фермерских или крупных агропредприятий. Поэтому при своевременной защите растений такой катастрофической проблемы, как раньше, сейчас нет.

Специалист отмечает, что колорадский жук вредит не просто поедая растения и ослабляя урожай, но может повреждать и сами клубни. Поэтому необходим регулярный мониторинг посадок.

«В любительском хозяйстве, конечно, всё-таки говорят: «Собирайте вручную». Но сейчас все люди заняты, и собирать — это такое дело: сегодня человек смог приехать, а через неделю не смог, а через три недели приехал — а картошки нет, одни хвостики торчат», — предупреждает собеседник Life.ru.

Агроном напомнил, что согласно инструкции, есть такое понятие — период ожидания. Одно дело, если у вас на участке молодой картофель и вы его хотите употребить в пищу сразу после созревания — это будут одни инсектициды. А если это картофель для продолжительного хранения, то тут уже возможны другие, может быть более действенные средства, у которых период ожидания значительно выше.

Биолог рассказал, как защитить свой урожай от главного огородного злодея
Биолог рассказал, как защитить свой урожай от главного огородного злодея

Колорадский жук, тля, слизни и другие злейшие враги урожая атакуют дачные участки с завидным постоянством. Life.ru рассказывает, как дать отпор самым ненавистным вредителям сада и огорода.

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Екатерина Хмелева
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