Агроном объяснил, почему артезианская вода опаснее засухи для огурцов и томатов

В жаркую погоду растениям может навредить не только нехватка влаги, но и неправильный полив. Об этом «Радио 1» рассказал агроном-биолог Михаил Воробьёв.

По словам специалиста, вода из пруда или реки обычно подходит для регулярного увлажнения почвы. Иначе обстоит дело с артезианской: её температура составляет всего 7–10 градусов, поэтому лить такую жидкость прямо под корни опасно.

«Такой водой можно только обрызгивать», — пояснил эксперт.

Резкое охлаждение заставляет посадки перейти в подобие зимнего режима. Рост замедляется, корневая система хуже впитывает влагу, а листья продолжают активно её испарять и начинают увядать.

Особенно уязвимы огурцы, кабачки, тыквы, томаты и баклажаны. У теплолюбивых культур холодный полив способен вызвать загнивание корней.

Воробьёв посоветовал заранее набирать артезианскую воду в ёмкости и оставлять её прогреваться на солнце.

Однако в этом году летом всё ещё может случиться и резкое похолодание. Ранее агроном рассказала Life.ru, как действовать в таком случае, чтобы защитить теплолюбивые посадки. По словам агронома, прогретая и увлажнённая за жаркие дни почва не успеет сильно остыть.