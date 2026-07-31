Прививка раз в 10 лет может спасти жизнь: Что важно знать каждому дачнику

Обычная царапина на дачном участке может стать причиной опасного заболевания, если в рану попадут споры возбудителя столбняка. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал Life.ru, почему прививка остаётся главным способом защиты и когда после травмы нельзя терять время.

По словам специалиста, в России столбняк встречается редко благодаря массовой вакцинации, однако заболевание по-прежнему отличается крайне тяжёлым течением. Ежегодно регистрируется от 8 до 20 случаев, большинство из которых приходится на непривитых людей или тех, у кого со временем ослаб поствакцинальный иммунитет. Несмотря на современную медицинскую помощь, летальность при столбняке может достигать 25–39%.

Дачники относятся к группе риска по столбняку, потому что чаще других контактируют с землёй, ржавыми, загрязнёнными и колющими предметами, а любые микротравмы на коже становятся «входными воротами» для инфекции. Владимир Неронов Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н.

Возбудитель заболевания — бактерия Clostridium tetani, споры которой широко распространены в почве. Они могут попасть в организм через порезы, проколы, ссадины, ожоги и даже обморожения. Особенно опасны травмы, полученные при работе с лопатой, секатором, гвоздями, проволокой, а также во время уборки старых построек или ремонта инвентаря.

«Даже небольшая «грязная» травма может стать опасной, если в рану попали споры и там отсутствует доступ кислорода. В таких условиях бактерия начинает вырабатывать токсины, поражающие нервную систему и вызывающие болезненные судороги», — рассказал инфекционист.

Врач подчеркнул, что прививку от столбняка лучше сделать заранее, до начала активного дачного сезона, поскольку иммунитет формируется не сразу. Взрослым ревакцинацию обычно проводят каждые 10 лет для поддержания необходимого уровня защиты.

Если человек получил травму на даче и не помнит, когда последний раз прививался, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Врач оценит характер раны, сроки после травмы и прививочный анамнез, после чего при необходимости назначит экстренную профилактику — введение противостолбнячного иммуноглобулина или вакцины. Особенно важно сделать это при глубоких ранах или повреждениях, загрязнённых землёй.

«Главный вывод прост: прививка от столбняка — это реальная защита перед сезоном, когда риск травм при работе на земле возрастает, а после получения травмы время играет против пациента», — добавил Неронов.

Эксперт также напомнил о базовых мерах профилактики: работать в плотных перчатках и закрытой обуви, аккуратно обращаться с инструментами, сразу промывать и очищать любые порезы и ссадины, а при глубоких или загрязнённых ранах не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу.

Ранее Life.ru писал, что дачников могут подстерегать не только травмы, но и опасные инфекции, переносимые животными и насекомыми. Врач-инфекционист рассказала о рисках туляремии, переносчиками которой могут быть грызуны, клещи и слепни. Заразиться можно через укусы, воду, пищу, грязные руки или даже небольшие повреждения кожи. Болезнь способна проявляться по-разному — от язв и воспаления лимфоузлов до симптомов, напоминающих пневмонию.