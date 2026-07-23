Обитающие на дачах мыши и слепни могут «одарить» язвами, пневмонией и лихорадкой

В разгар сезона владельцам загородных участков угрожает опасная инфекция, переносчиками которой выступают дикие грызуны, зайцы, иксодовые клещи и слепни-златоглазики. О рисках туляремии рассказала врач-инфекционист Марият Мухина.

Возбудитель — грамположительная бактерия, способная прятаться внутри макрофагов и размножаться в их цитоплазме, из-за чего болезнь начинается скрыто. Подхватить заразу можно не только через укус животного или насекомого. Бактерия проникает через ссадины и порезы при контакте с кожей, слизистыми или фекалиями, а также во время стирки одежды, через грязную воду, пищу и даже воздушно-капельным путём.

Симптомы, по словам Мухиной в беседе с «Абзацем», крайне разнообразны. Это может быть язвочка на коже в месте проникновения с болезненными лимфоузлами либо увеличенные узлы без язвы. Встречается и редкая форма — конъюнктивит с отёком и поражением слёзного канала, воспаление ротоглотки. Иногда инфекция маскируется под пневмонию с кашлем, болью в груди и температурой.

Самой грозной считается тифоподобная форма. При ней высокая лихорадка, слабость и головная боль сочетаются с заторможенностью и полным упадком сил. Инкубационный период обычно составляет от трёх до пяти дней, но может растянуться и до двух недель.

При малейших подозрениях врач призывает немедленно обращаться к специалистам и не пытаться лечиться самостоятельно. В качестве профилактики советуют не пренебрегать закрытой одеждой, перчатками и очками, использовать репелленты, а любые ранки сразу обрабатывать антисептиками. Еду и воду перед употреблением обязательно подвергать воздействию высоких температур.

Ранее в Пироговском университете рассказали, что носителем золотистого стафилококка могут быть до тридцати процентов людей, но само по себе присутствие бактерии ещё не означает болезнь. Активизируется она, когда организм ослаблен стрессом, недосыпом, перегрузками и жарой. В таких условиях хватает даже микротрещины, ссадины или расчёсанного укуса, чтобы запустить воспаление с гнойниками и фурункулами.