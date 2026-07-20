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Регион
20 июля, 12:12

Инфекция в каждом третьем: Россиян накрыла эпидемия стафилококка

Врач Шахмарданов: Каждый третий человек может быть переносчиком стафилококка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saiful52

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Saiful52

До 30% людей могут быть носителями золотистого стафилококка, однако присутствие бактерии ещё не означает развитие болезни. О рисках её активизации летом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказал профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

По словам специалиста, стресс, нехватка сна, перегрузки и жара ослабляют защитные силы организма. В таких условиях достаточно пореза, ссадины, микротрещины или расчёсанного укуса, чтобы появились воспаление, болезненные гнойники и фурункулы.

Микроорганизм чаще всего обитает на коже и слизистой носа. Передаваться он может через немытые руки, полотенца, общие предметы, тесный контакт и неправильно хранившиеся продукты.

Самостоятельно поставить диагноз нельзя, поскольку схожие проявления встречаются при многих заболеваниях. Быстро растущее покраснение, температура, озноб и выраженная слабость требуют обращения к врачу.

Без своевременной терапии инфекция способна распространиться по организму, а отдельные штаммы устойчивы к привычным антибиотикам. Медики советуют обрабатывать повреждения кожи, соблюдать гигиену и не пытаться подбирать препараты самостоятельно.

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Владимир Озеров
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