Чехию накрыла сильнейшая за 30 лет эпидемия чесотки, заражены тысячи

В Чехии зафиксирована крупнейшая за последние 30 лет эпидемия чесотки. Об этом сообщил новостной портал tn.nova со ссылкой на Государственный институт здравоохранения. По данным ведомства, в первом полугодии в стране выявлено более 7 100 случаев заражения.

Это примерно на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за осложнений, связанных с заболеванием, в 2026 году скончались четыре пациента. Инфекция фиксируется во всех возрастных группах населения. Наибольшее число случаев приходится на подростков 15 — 19 лет — зарегистрировано 1 233 заражения.

Самая высокая заболеваемость отмечается в Моравскосилезском крае на северо-востоке страны, а также в Среднечешском регионе, прилегающем к Праге. Медики отмечают, что повышенный риск заражения существует в местах массового скопления людей — общежитиях, гостиницах, больницах, школах и домах престарелых. Чесотка является заразным паразитарным заболеванием кожи, которое передаётся при тесном контакте или через предметы обихода.

Ранее Life.ru рассказал, какие опасные инфекции можно подхватить в водоёме. Самый простой путь заражения — проглотить воду. Вместе с ней в организм могут попасть кишечная палочка, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактерии и другие микроорганизмы.