Колодец вместо холодильника: Как сохранить продукты свежими на даче в летнюю жару

Многие проводят лето на даче — от пары выходных до нескольких месяцев. Однако холодильники на загородных участках нередко отключаются или вовсе отсутствуют. О том, как сохранить продукты свежими без электричества, Life.ru рассказала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

По словам эксперта, если поездка длится всего один-два дня, отсутствие холодильника обычно не становится серьёзной проблемой. Но при более продолжительном отдыхе стоит заранее продумать альтернативные способы хранения продуктов.

Первым делом важно выбрать подходящее место. Лучше всего для хранения подходят подвалы и погреба, где сохраняется прохлада и температура остаётся стабильной. Если таких помещений нет, можно использовать кладовую, чулан или веранду. Главное, чтобы туда не попадали прямые солнечные лучи, рядом не находились источники тепла, а внутри было темно и прохладно. Ольга Анищенкова Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье»

Для продуктов, которым требуется постоянное охлаждение, существуют способы хранения без электричества. Например, продукты можно поместить в ведро и опустить его в колодец так, чтобы оно примерно наполовину находилось в холодной воде.

Ещё один вариант — сделать самодельный холодильник. Герметично закрытое ведро с продуктами ставят в таз с водой и накрывают влажной тканью, концы которой опускают в воду. Испаряющаяся влага охлаждает ёмкость, благодаря чему продукты дольше остаются свежими.

Хорошей альтернативой также могут стать сумки-холодильники с аккумуляторами холода. В отличие от обычных термосумок, которые лишь замедляют теплообмен, они позволяют дольше поддерживать низкую температуру и подходят для хранения скоропортящихся продуктов. Если планируется длительное пребывание на даче, лучше взять несколько аккумуляторов холода — одного обычно хватает примерно на сутки.

Эксперт также рекомендует использовать контейнеры. Продукты дольше сохраняют свежесть, если защищены от влаги, воздуха, насекомых и других внешних воздействий. Для хранения лучше всего подходят лёгкие полимерные контейнеры из пищевого пластика. Узнать их можно по маркировке в виде бокала и вилки.

Если поездка рассчитана на несколько дней, скоропортящиеся продукты лучше брать небольшими порциями — столько, сколько удастся съесть в течение суток. Основу рациона стоит составить из свежих овощей и фруктов, яиц, твёрдых сыров, хлеба и других нескоропортящихся продуктов.

Если же отдых на даче продлится несколько недель или месяцев, эксперт советует заранее сделать заготовки: высушить зелень и грибы, законсервировать или замариновать овощи, фрукты и мясо, а также запастись продуктами длительного хранения — крупами, макаронными изделиями и бобовыми.

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