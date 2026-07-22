Затариваемся по-умному: Экономист назвал продукты, которые сейчас выгодно скупать впрок

Цены на свинину снизились на фоне сокращения покупательской активности и избытка предложения со стороны производителей, считает экономист Леонид Холод. Он объяснил Life.ru, почему мясо оказалось среди продуктов, которые сейчас можно приобрести выгоднее, а также перечислил другие категории товаров с низкой стоимостью в июле 2026 года.

Что купить из того, что сейчас подешевело? Мой совет: без ажиотажа можно купить гречку и рис. Потому что урожай не очень хороший, а товарные запасы небольшие — поэтому сейчас дёшево. Также можно курицу, но впрок её не запасти. Что касается свинины, там проблема очень простая, вечная — снижается покупательная способность. Леонид Холод Экономист

По его словам, поскольку свинина и курица по соотношению цены и качества более-менее сопоставимы и, помимо куриного яйца, это доступный источник животного белка (всё остальное дороже), они взаимоконкурентны, несмотря на то, что одно — мясо, а другое — птица. Спрос может переключаться с курятины на свинину и обратно. В обоих сегментах сейчас наблюдается лёгкое перепроизводство.

Снижение спроса и инфляция заставляют производителей пересматривать ценовую политику. Холод отметил, что компании в птицеводстве и свиноводстве месяц назад уже предпринимали попытки повысить стоимость продукции, однако рынок не поддержал эти изменения.

Как только вы повышаете цены, товар сразу становится товаром эластичного спроса. Эластичный спрос — это зависимость объёма реализации от уровня цен. А объём реализации — критический показатель, заставляющий подчиняться законам рынка. Повышаешь цену — остаётся лишний товар. В обычной ситуации избавиться от излишков товара помогает экспорт. Когда товара много, избыток направляется за рубеж, и тогда цена становится более равновесной.

Но с экспортом мяса, по словам специалиста, всё не так просто. Там довольно сложная сертификация и оформление. Поэтому они вынуждены продавать уже просто в проверенном виде, указывая, что нет никаких серьёзных заболеваний.

«Картошка — на 21 процент упала в цене, это дёшево, можно покупать. Значит, борщевой набор — это капуста, свёкла, морковка, лук, самые простейшие овощи открытого грунта. Что покупать ещё? Сезонные товары. То, что сейчас поспевает в нашей средней полосе, то и надо брать. Когда идёт выплеск на рынок нового урожая — нормальной базовой картошки, свёклы и так далее, — тогда этот товар весь год самый дешёвый», — отметил собеседник Life.ru.

Кроме того, специалист обратил внимание на снижение стоимости курицы. По его словам, недавно её можно было приобрести примерно за 180 рублей за килограмм. При этом курицу впрок не закупить, поскольку хранение ограничено. Свинину, по мнению экономиста, также сейчас можно покупать выгодно из-за накопившихся излишков у производителей.

Напомним, цена на свинину в России за первые шесть месяцев 2026 года снизилась почти на 2%. В июне средняя стоимость килограмма мяса составила около 392 рублей, что на 6 рублей меньше, чем в январе. Особенно заметно упала цена на бескостное мясо: за тот же период она уменьшилась примерно на 2,4%, с 499 до 487 рублей за килограмм.