Свинина пошла вниз: В России заметили падение цен на мясо

Стоимость свинины в России за первые шесть месяцев 2026 года снизилась почти на 2%. Средняя цена килограмма мяса в июне составила около 392 рублей против 398 рублей в январе. Это подсчитало РИА «Новости» на основе данных Росстата.

За период с января по июнь обычная свинина подешевела примерно на 1,6%. Такие данные были получены на основе информации Росстата. Ещё заметнее изменилась стоимость бескостного мяса. За тот же срок его цена снизилась примерно на 2,4% — с 499 рублей до 487 рублей за килограмм.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин связал такую динамику с особенностями российской отрасли производства свинины. По его словам, высокая степень индустриализации, большие производственные мощности и возможность быстро менять объёмы выпуска помогают компаниям регулировать рынок. Одним из ключевых факторов, влияющих на себестоимость мяса, остаётся цена кормов. Как отметил специалист, именно затраты на них занимают одну из самых крупных статей расходов у предприятий животноводства.

При этом начало 2026 года оказалось благоприятным для производителей благодаря ситуации с кормовой базой. Хороший урожай зерновых культур, собранный в 2025 году, обеспечил внутренний рынок достаточным количеством основных компонентов для комбикормов. По словам Тренина, это создало условия для снижения стоимости зерновой части кормов, что также могло повлиять на конечную цену свинины для покупателей.

Ранее стало известно о снижении цен на ряд продуктов в России. Наиболее заметное падение за месяц зафиксировали у огурцов. В первую неделю июля средняя стоимость этого овоща оказалась на 14,2% ниже, чем в начале июня. Аналитики организации отметили, что именно огурцы показали самое существенное снижение среди основных продовольственных категорий.