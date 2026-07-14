Цены на огурцы в России снизились более чем на 14%

На фоне постоянного внимания россиян к ценам на продукты появилась неожиданная тенденция: некоторые позиции начали дешеветь. Лидером по снижению стоимости стали огурцы – за месяц они потеряли в цене больше 14%.

По данным «Руспродсоюза», в первую неделю июля средняя стоимость огурцов оказалась на 14,2% ниже, чем в начале июня. Аналитики отмечают, что именно этот продукт показал самое заметное снижение среди основных категорий продовольствия.

«Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него в первую неделю июля снизились на 14,2% по сравнению с первой неделей июня», – сообщили в организации РИА «Новости».

Кроме огурцов, дешевле стали и другие популярные продукты. Стоимость помидоров за месяц уменьшилась на 7,1%, а яйца стали доступнее на 6,6%.

Эксперты связывают изменение цен с сезонными факторами и увеличением предложения отечественной продукции. Летом на рынок поступает больше овощей нового урожая, что традиционно влияет на стоимость отдельных товаров.

Ранее Life.ru писал, что полезные продукты часто остаются дороже обычных из-за особенностей производства. Эксперт объяснил, что на цену органики влияют сертификация, небольшие объемы выпуска и сложная логистика. Особенно заметна разница у свежих продуктов, которым требуется постоянное соблюдение температурного режима.