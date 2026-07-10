Яйца в России за месяц подешевели почти на 10%

В России куриные яйца в июне подешевели сразу на 9,6%, а сливочное масло — на 1,4%. Такие данные обнародовал Росстат, зафиксировав снижение стоимости и по целому ряду других продуктовых категорий.

Заметнее всего среди плодоовощной продукции опустились цены на сладкий перец, бананы и чеснок. Перец потерял в цене 3,5%, бананы — 3,1%, а чеснок — 2,8%. Помидоры и свежие грибы стали доступнее на 1,6%. В мясном отделе единственным подешевевшим товаром оказались сырокопчёные колбасы, сбавившие полпроцента. Из рыбной продукции снижение на 0,6% затронуло охлаждённую рыбу и мороженую разделанную рыбу лососёвых пород.

Кроме того, отмечено удешевление бакалеи: овсяная и перловая крупы упали в цене на 0,6%, рис — на 0,4%. В молочном сегменте ультрапастеризованное молоко подешевело на 1,2%, детский творожок — на 1,1%, а оливковое масло — на 1%. В диапазоне от 0,4% до 0,9% зафиксировано снижение цен на твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметану, кефир, сгущённое молоко, детские фруктово-ягодные консервы, шоколад, чёрный чай в пакетиках, кетчуп и жевательную резинку.

Ранее сообщалось, что весной в российских магазинах заметно подешевели свежие овощи, причём сильнее всего снизилась цена на огурцы. В самом начале марта килограмм огурцов обходился покупателям в среднем в 300 рублей. Однако уже к первым числам июня этот показатель сократился до 143 рублей, то есть более чем вдвое. Подобная динамика позволила этому продукту стать рекордсменом по скорости удешевления за весь весенний сезон.