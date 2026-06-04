Цены на огурцы в России за весну снизились более чем вдвое

Весенний сезон принёс заметное снижение цен на ряд продуктов в российских магазинах. Наиболее резкое изменение произошло в категории свежих овощей: стоимость огурцов за три месяца сократилась более чем наполовину. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно данным, в начале марта килограмм огурцов в среднем стоил около 300 рублей. К началу июня цена опустилась до 143 рублей. Такое снижение сделало этот продукт абсолютным лидером по темпам удешевления за весну. Схожая динамика наблюдалась и у томатов, однако её масштабы оказались значительно скромнее. Средняя стоимость килограмма помидоров уменьшилась на пятую часть и достигла 223 рублей.

Изменения затронули не только плодоовощную продукцию. В числе товаров, показавших снижение цен, оказалось сливочное масло. За весенние месяцы его средняя стоимость сократилась на 3,1%, составив около 1,1 тысячи рублей за килограмм. В список наиболее подешевевших продуктов также вошли бананы и рис. По сравнению с началом марта бананы потеряли в цене 2,9%, а рис — 1,9%.

Ранее Life.ru писал, что стоимость минимального набора социально значимых товаров в мае упала на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Цены снизились на 18 из 25 товаров. Лидерами по удешевлению стали продукты для борща и крупы. Особенно сильно подешевел картофель. Его минимальная цена упала на 48,4% и составила 39 рублей за килограмм. Заметно снизились и цены на бакалейные товары. Например, рис теперь стоит 46 рублей, что на треть меньше, чем в прошлом году.