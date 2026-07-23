Похолодание ударит по дачникам: Октябрина Ганичкина рассказала, какие грядки нужно срочно укрывать
Агроном Ганичкина: В холода огурцы и кабачки срочно укройте нетканым материалом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Подмосковье на выходных ожидаются дожди и резкое похолодание. Местами температура может опуститься до +8 градусов, поэтому дачникам стоит заранее защитить теплолюбивые посадки. Агроном Октябрина Ганичкина в комментарии для Life.ru посоветовала накрыть некоторые культуры белым нетканым материалом.
Теплолюбивые культуры, такие как огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни, которые у нас растут в открытом грунте, можно просто прикрыть нетканым белым материалом на ночь. И днём тоже можно прикрыть. Это раз. Остальные у нас все холодостойкие культуры: морковь, свёкла и прочее — им нормально. Особенно приятно будет капусте, так что всё остальное будет прекрасно расти. Такое похолодание на эти растения действовать не будет.
По словам агронома, прогретая и увлажнённая за жаркие дни почва не успеет сильно остыть. Большинство однолетних и многолетних цветов также не пострадает. Пионы, аквилегии, астильбы и дельфиниумы выдерживают температуры около нуля и кратковременные заморозки.
Главную опасность несёт сочетание сырости и резких перепадов. В таких условиях могут развиваться прикорневая гниль, ржавчина, антракноз, бактериоз, мучнистая роса и парша плодовых культур. Для профилактики Ганичкина рекомендует обработать посадки биофунгицидом. Особое внимание следует уделить огурцам и прикорневой зоне остальных овощей, где грибковые инфекции появляются быстрее всего.
«Не переживайте. У нас чистый воздух. Я люблю прогнозировать погоду каждый год и говорю, что лето будет очень дождливое. Но это будет свежий воздух, красивая зелёная листва, чистая от пыли и грязи. Это лучше, чем засуха и пожары, правильно?» — подытожила Ганичкина.
Ранее Октябрина Ганичкина предупреждала, что затяжные дожди особенно опасны для цветущих культур. Из-за переувлажнения корням не хватает воздуха, поэтому после осадков почву нужно рыхлить, а розы, рододендроны и другие кустарники с крупными соцветиями — защищать плёнкой на опорах.
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