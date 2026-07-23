Похолодание ударит по дачникам: Октябрина Ганичкина рассказала, какие грядки нужно срочно укрывать

Теплолюбивые культуры, такие как огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни, которые у нас растут в открытом грунте, можно просто прикрыть нетканым белым материалом на ночь. И днём тоже можно прикрыть. Это раз. Остальные у нас все холодостойкие культуры: морковь, свёкла и прочее — им нормально. Особенно приятно будет капусте, так что всё остальное будет прекрасно расти. Такое похолодание на эти растения действовать не будет.