Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 12:09

Похолодание ударит по дачникам: Октябрина Ганичкина рассказала, какие грядки нужно срочно укрывать

Агроном Ганичкина: В холода огурцы и кабачки срочно укройте нетканым материалом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Подмосковье на выходных ожидаются дожди и резкое похолодание. Местами температура может опуститься до +8 градусов, поэтому дачникам стоит заранее защитить теплолюбивые посадки. Агроном Октябрина Ганичкина в комментарии для Life.ru посоветовала накрыть некоторые культуры белым нетканым материалом.

Теплолюбивые культуры, такие как огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни, которые у нас растут в открытом грунте, можно просто прикрыть нетканым белым материалом на ночь. И днём тоже можно прикрыть. Это раз. Остальные у нас все холодостойкие культуры: морковь, свёкла и прочее — им нормально. Особенно приятно будет капусте, так что всё остальное будет прекрасно расти. Такое похолодание на эти растения действовать не будет.

Октябрина Ганичкина

Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

Теплолюбивые культуры, такие как огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни, которые у нас растут в открытом грунте, можно просто прикрыть нетканым белым материалом на ночь. И днём тоже можно прикрыть. Это раз. Остальные у нас все холодостойкие культуры: морковь, свёкла и прочее — им нормально. Особенно приятно будет капусте, так что всё остальное будет прекрасно расти. Такое похолодание на эти растения действовать не будет.
Теплолюбивые культуры, такие как огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни, которые у нас растут в открытом грунте, можно просто прикрыть нетканым белым материалом на ночь. И днём тоже можно прикрыть. Это раз. Остальные у нас все холодостойкие культуры: морковь, свёкла и прочее — им нормально. Особенно приятно будет капусте, так что всё остальное будет прекрасно расти. Такое похолодание на эти растения действовать не будет.

По словам агронома, прогретая и увлажнённая за жаркие дни почва не успеет сильно остыть. Большинство однолетних и многолетних цветов также не пострадает. Пионы, аквилегии, астильбы и дельфиниумы выдерживают температуры около нуля и кратковременные заморозки.

Главную опасность несёт сочетание сырости и резких перепадов. В таких условиях могут развиваться прикорневая гниль, ржавчина, антракноз, бактериоз, мучнистая роса и парша плодовых культур. Для профилактики Ганичкина рекомендует обработать посадки биофунгицидом. Особое внимание следует уделить огурцам и прикорневой зоне остальных овощей, где грибковые инфекции появляются быстрее всего.

«Не переживайте. У нас чистый воздух. Я люблю прогнозировать погоду каждый год и говорю, что лето будет очень дождливое. Но это будет свежий воздух, красивая зелёная листва, чистая от пыли и грязи. Это лучше, чем засуха и пожары, правильно?» — подытожила Ганичкина.

Будут сладкими и хрустящими: Life.ru узнал, почему огурцы горчат и как спасти урожай
Будут сладкими и хрустящими: Life.ru узнал, почему огурцы горчат и как спасти урожай

Ранее Октябрина Ганичкина предупреждала, что затяжные дожди особенно опасны для цветущих культур. Из-за переувлажнения корням не хватает воздуха, поэтому после осадков почву нужно рыхлить, а розы, рододендроны и другие кустарники с крупными соцветиями — защищать плёнкой на опорах.

Главные эксклюзивные интервью и репортажи — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar