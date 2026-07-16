Будут сладкими и хрустящими: Life.ru узнал, почему огурцы горчат и как спасти урожай

Горечь у огурцов — это не случайность и не сортовой брак, а вполне осознанная защитная реакция самого растения. В стрессовой ситуации овощ начинает активно вырабатывать особое вещество — алкалоид кукурбитацин, который и придаёт плодам ту самую неприятную горчинку. Об этом Life.ru рассказал агроном, биолог Михаил Воробьёв.

Как правило, к этому процессу приводят две крайности, а чаще — их роковое сочетание. Во-первых, это аномальная жара, когда температура в парнике зашкаливает. Во-вторых, острая нехватка влаги. Однако и тут кроется важный нюанс: проблема далеко не всегда в том, что вы забыли полить грядки. Михаил Воробьёв Агроном, биолог

Казалось бы, полив — это благо, но на деле корни могут банально не всасывать воду. Случается это по двум основным причинам. С одной стороны, земля может быть перенасыщена патогенными бактериями и грибками, которые поражают корневую систему. С другой стороны — и это, пожалуй, самая частая ошибка дачников — использование ледяной воды прямо из скважины или колодца.

«Представьте себе: корни, образно говоря, «простуживаются» от такого холодного душа и начинают постепенно отмирать. В ответ на это мы, движимые благими намерениями, хватаемся за лейку и поливаем ещё обильнее. Но, к сожалению, это всё равно что заливать огонь бензином: вместо спасения мы только провоцируем усиление процессов гниения и размножение вредной микрофлоры. Замкнутый круг налицо», — отмечает эксперт.

Специалист советует строго следить за микроклиматом в теплице: при малейшем перегреве обязательно открывайте форточки и двери, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха. Также необходимо организовать правильный полив. Он должен быть регулярным, но при этом вода обязана быть тёплой.

«Что подразумевается под тёплой? Да просто той, которая хотя бы полдня отстоялась в бочке под солнечными лучами и согрелась до комнатной температуры. Поверьте, при соблюдении этих нехитрых условий вы забудете о горечи, а ваши огурцы порадуют вас сочным и насыщенным вкусом», — заключил собеседник Life.ru.

Огурцы, даже в теплицах и парниках, нередко растут кривыми, превращаясь в крючки. Почему это происходит и как спасти урожай — рассказывает Life.ru.