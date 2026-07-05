Огурцы растут «крючками»: Садовод с 30-летним стажем рассказала, что делать

Огурцы, даже в теплицах и парниках, нередко растут кривыми, превращаясь в крючки. Специалисты Россельхозцентра объяснили URA.ru, почему это происходит и как спасти урожай.

Основных причин деформации несколько. Нехватка калия делает плоды грушевидными — тонкими сверху и утолщёнными снизу, а дефицит азота приводит к появлению острых крючков. Восполнить калий можно зольным настоем, а азот — мочевиной, но с осторожностью в период активного плодоношения, чтобы не спровоцировать рост зелёной массы.

Ошибки полива — ещё один фактор. Огурцы поливают строго под корень тёплой водой раз в два дня. Нарушение температурного режима и сквозняки, особенно в конце лета, также ведут к искривлению плодов. Плохое опыление даёт светлые у плодоножки и кривые огурцы — в закрытом грунте помогает высадка самоопыляемых сортов.

Затягивание со сбором урожая блокирует рост новых завязей: созревшие за 2–3 дня плоды нужно убирать вовремя. Иногда кривизна заложена генетически — это особенность некоторых поздних гибридов и «китайских» сортов.

Как определить недостаток элементов: бледные листья и мало завязей — нехватка азота; увядание и пустые побеги — фосфора; горькие плоды и тёмные листья с белой каймой — калия; пятна на листве — магния; тёмные прожилки — марганца; жёлтые края — кальция или бора.

«Зольный настой можно приготовить двумя способами. Для первого нужно заполнить ведро на треть золой, залить водой и настаивать 3–4 дня, помешивая. Перед поливом взять прозрачную жидкость сверху и развести с водой 1:8. Второй способ — 2 горсти золы на 8 литров воды, перемешать и сразу пролить огурцы», — рассказала садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова.

Ранее агроном Владимир Викулов в беседе с Life.ru объяснил, что пожелтение огурцов, особенно нижних листьев, чаще всего сигнализирует о нехватке азота, когда растение перераспределяет ресурсы в пользу молодых побегов, и эту проблему можно решить простой подкормкой. Он также отметил, что другой распространённой причиной являются слишком густые посадки, особенно у мощных партенокарпических гибридов.