В США малину и клубнику объявили виновниками «взрывной» диареи

Малина и клубника могут стать источником заражения циклоспорозом, если на их поверхность попал паразит Cyclospora. На повышенный риск во время вспышек инфекции указали РИА «Новости» специалисты американского Университета Тафтса.

Особенно сложно тщательно очистить малину. Из-за пористой поверхности паразит может сохраняться в многочисленных углублениях, а сами ягоды обычно едят свежими без термической обработки.

Похожая проблема возникает с клубникой. Её также употребляют сырой, поэтому при загрязнении продукта обычное мытьё не всегда позволяет полностью избавиться от возбудителя.

Циклоспора попадает в организм через заражённую пищу или воду. Напрямую от человека к человеку инфекция обычно не передаётся: после выхода из организма паразиту требуется время для созревания во внешней среде.

Главный симптом циклоспороза — продолжительная сильная водянистая диарея. Болезнь также может сопровождаться спазмами в животе, слабостью и потерей аппетита, а симптомы иногда сохраняются несколько недель.

В 2026 году США столкнулись с крупнейшей зарегистрированной вспышкой инфекции. Особенно сильно пострадал штат Мичиган, где зафиксировали два летальных случая. Нынешнюю вспышку связывают прежде всего с салатом айсберг из Мексики.

При этом сами ягоды массово из продажи не изымались. Специалисты относят малину и клубнику к продуктам повышенного риска лишь в случае их загрязнения паразитом.

К середине июля масштабы вспышки в США резко выросли. Life.ru писал, что циклоспороз выявили уже у тысяч американцев, а одним из основных подозреваемых источников стал мексиканский салат айсберг. Инфекция распространилась сразу на несколько штатов, сильнее всего затронув Мичиган.