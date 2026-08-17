Август — время действовать: Что успеть сделать с клубникой для богатого урожая на будущий год

Сейчас дачники думают, что им делать с клубникой в августе, чтобы следующим летом она принесла плоды. Биолог, агроном Михаил Воробьёв рассказал Life.ru, что нужно сделать для богатого урожая на будущий год.

Главное, на что стоит обратить внимание прямо сейчас с саженцами клубники — это усы и розетки, которыми она размножается. Они оттягивают на себя много питательных сил, и кусту приходится выбирать: тратить ресурсы на закладку цветочных почек для будущего урожая или на выращивание этих самых розеток. Если вам не нужно новое посадочное место, все усы с розетками лучше обрезать — их можно укоренить отдельно или просто удалить. Михаил Воробьёв Биолог, агроном

Одновременно с этим эксперт советует подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями: проще и дешевле всего взять древесную золу, но подойдут и монофосфат калия, сульфат калия, калимагнезия или другие аналогичные составы.

Что касается укрытия, то обычно клубнику ничем специально не накрывают. Единственный нюанс касается взрослых кустов двух-трёхлетнего возраста: у них со временем оголяются верхние части побегов. Чуть позже их стоит слегка подокучить, чтобы они не слишком возвышались над поверхностью грядки, но при этом ни в коем случае не засыпайте точку роста — так называемые сердечки должны оставаться на уровне земли. Если рожки и побеги вытянулись на 2–5 сантиметров, просто подсыпьте немного свежей почвы, и этого будет вполне достаточно.

Одна распространённая ошибка может сделать клубнику водянистой, мягкой и менее ароматной. Life.ru рассказывает, как правильно подготовить ягоды к столу, чтобы сохранить их вкус и при этом удалить загрязнения.