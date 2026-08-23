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23 августа, 09:26

В Северной Осетии уже сутки разыскивают пропавшую бабушку с амнезией

Обложка © Telegram / МВД по РСО-Алания

Обложка © Telegram / МВД по РСО-Алания

В Северной Осетии разыскивают 76-летнюю Фатиму Ревазову, которая утром 22 августа вышла из дома в селе Зинцар и не вернулась. Об этом сообщили в отделе МВД России по Алагирскому району.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как около 9:15 женщина направилась в сторону автодороги «Транскам». С тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.

В полиции уточнили, что пенсионерка страдает частичной потерей памяти. Из-за этого она может быть дезориентирована и нуждаться в помощи. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят обратиться в ОМВД России по Алагирскому району по телефонам: 8 (867) 313-26-12 или 102.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Нижнем Новгороде полицейские нашли 69-летнюю женщину с деменцией, которая ушла из дома и пропала. Пенсионерку обнаружили в болотистой местности после поисковой операции, а затем передали родственникам.

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Юрий Лысенко
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