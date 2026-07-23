Полицейский вытащил пенсионерку с деменцией из болота под Нижним Новгородом

Участковый полиции спас 69-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая застряла в трясине во время поисков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение об исчезновении пенсионерки поступило в полицию 22 июля. Родственники рассказали, что женщина ушла из дома днём ранее и не вернулась. Они также сообщили, что она страдает деменцией.

Полицейские сразу организовали поисковую операцию. Вечером участковый Богдан Семенюков и старший дознаватель Алёна Бондарюк обследовали закреплённую территорию и услышали отклик на свои призывы.

Пенсионерку обнаружили в болотистой местности. Она застряла в трясине по грудь и самостоятельно выбраться уже не могла.

Капитан полиции Семенюков снял куртку, вошёл в воду и вытащил женщину. Затем он на руках перенёс её в безопасное место.

После спасения пенсионерку передали родственникам. В МВД отметили, что своевременные действия сотрудников полиции помогли сохранить ей жизнь.

Ранее в Пермском крае 13-летняя девочка спасла бабушку во время паводка, когда они оказались по шею в воде — она разбила стекло на веранде, помогла пенсионерке забраться в дом, поднялась на чердак и привлекла внимание спасателей, которые эвакуировали их на лодке. Родители девочки находились в Перми.